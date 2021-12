MedinCell publie ses résultats financiers et le rapport d’activité du premier semestre 2021-2022 (avril - septembre 2021)

8 décembre 2021





Produits de l’activité : 4,1 M€ (+30% par rapport au premier semestre de l’exercice précédent)

Dépenses opérationnelles : 15,3 M€ (+36%)

Consommation de trésorerie liée à l’activité : 11,3 M€

Cash disponible : 34,4 M€ de trésorerie + 3,0 M€ d’actifs financiers non risqués (2.9 M€ courants + 0,1 M€ non courants)

Post-clôture (novembre 2021)

CIR de 3,1 M€ encaissé + 3,0 M€ encaissés de Bpifrance sous forme de prêt + 1,0 M€ sous forme de subvention dans le cadre du Plan France Relance partiellement encaissé