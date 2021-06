MedinCell publie ses résultats financiers annuels consolidés

avril 2020- mars 2021



Euronext : MEDCL o Montpellier - France o 16 juin 2021 o 17h45 (CEST)



Produits des activités ordinaires : 11,8 M€ (+96% par rapport à l'exercice précédent)



Dépenses opérationnelles : 27,1 M€ (+8%)



Consommation de trésorerie liée à l'activité : 12,1 M€



Cash disponible : 47,1 M€ de trésorerie + 3,9 M€ d'actifs financiers non risqués



Visibilité financière estimée jusqu'à l'été 2023



Principales évolutions du portefeuille sur la période avril 2020-mars 2021

o Après l'annonce de résultats positifs pour l'essai de Phase 3 de mdc-IRM / TV46000 (schizophrénie) en janvier 2021, Teva Pharmaceuticals, qui pilote et finance le programme, prépare le dépôt de la demande de mise sur le marché aux États-Unis, qui devrait avoir lieu au milieu de l'année 2021.

o Attendues d'ici la fin de l'année 2021, les conclusions de l'analyse en cours des résultats de l'étude first-in-human de mdc-TJK, le deuxième programme en partenariat avec Teva Pharmaceuticals, orienteront les développements futurs.

o Fin de l'étude clinique de Phase 2 de mdc-CWM (douleur et inflammation post-opératoire), développé avec AIC. Notre partenaire prévoit de lancer des nouvelles études cliniques d'innocuité et d'efficacité (Phase 3) en 2021.

...