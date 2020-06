MedinCell publie ses résultats financiers annuels consolidés 2019-2020

MedinCell publie ses résultats financiers annuels consolidés

avril 2019- mars 2020



Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 4 juin 2020 - 17h45



Situation financière consolidée solide au 31 mars 2020 et renforcée depuis la fin de l'exercice :

o 12,4 M€ de trésorerie

o 3,6 M€ d'actifs financiers non risqués (0,4 M€ courants + 3,3 M€ non courants)

o 10,9 M€ de financement non-dilutifs supplémentaire (PGE) - Post-clôture

o 3,1 M€ de CIR encaissés en mai 2020 - Post-clôture

o 5,0 M€ encaissable de la BEI sous conditions



Résultat consolidé de l'exercice :

o Produits de l'activité : 6,0 M€ (+48% par rapport à l'exercice précédent)

o Consommation de trésorerie liée à l'activité : 12,5 M€ (conforme aux prévisions)



Évolution du portefeuille de produits conforme aux prévisions

o Progression des développement cliniques : Phase 3 de mdc-IRM (antipsychotique), pilotée et financée par Teva Pharmaceuticals et mdc-CWM (douleur et inflammation postopératoire), financé par AIC

o Un troisième produit en développement clinique : démarrage de la Phase 1 du produit mdc-TJK (antipsychotique) pilotée et financée par Teva Pharmaceuticals

o Deux nouveaux produits en études précliniques réglementaires : mdc-ANG (antipsychotique) et mdc-WWM (contraception), ce dernier bénéficiant d'une nouvelle subvention de 19 M$ sur quatre ans de la Fondation Bill & Melinda Gates

o Trois programmes proches de la sélection de formulation qui ouvre la voie au développement préclinique :