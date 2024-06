Medincell - Publication des résultats financiers annuels consolidés (1er avril 2023 - 31 mars 2024)

Faits marquants



Lancement de la commercialisation aux Etats-Unis de UZEDY® (rispéridone) par Teva Pharmaceuticals ("Teva"), premier produit utilisant la technologie BEPO® de Medincell



Succès du lancement commercial et des négociations avec les systèmes d’assurances de santé privés et publics américains pour l’accès au marché

Encaissement d’un paiement d’étape de 3,6 M€ pour l’approbation par la FDA américaine et de 1,7 M€ de royalties sur les premières ventes nettes

Montée en puissance des ventes conforme aux prévisions : 80 M$ de revenus sur l’année 2024 anticipés par Teva

Accélération de l’essai clinique de phase 3 de mdc-TJK (olanzapine, schizophrénie), deuxième antipsychotique développé avec Teva



Fin du recrutement en janvier 2024, soit 9 mois plus tôt qu’initialement prévu

Post-clôture

Annonce de résultats positifs d’efficacité en mai 2024

Aucun cas de syndrome de délire/sédation post-injection (PDSS) observé après administration d'environ 80% du nombre d'injections exigé par la FDA, au 8 mai 2024

Fin de l’essai clinique de phase 3 de mdc-CWM (célécoxib intra-articulaire, douleur post-opératoire, développé en partenariat avec AIC)



Fin du recrutement des 151 patients en août 2023

Post-clôture

Annonce en mai 2024 de résultats de phase 3 encourageants ouvrant la voie à de futurs développements

Financement