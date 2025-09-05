 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 674,50
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Medincell : Présentation à la 27ème conférence H.C. Wainwright Global Investment et participation à la 23ème conférence Morgan Stanley Global Healthcare
information fournie par Boursorama CP 05/09/2025 à 18:00

Christophe Douat, Directeur général de Medincell, participera avec le Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, aux conférences suivantes qui se tiendront à New York en septembre :

• 27ème conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment, du 8 au 10 septembre 2025
o Présentation le 10 septembre à 18h00 CEST (12h00 ET)
o Direct et replay : https://journey.ct.events/view/d1fb9eda-ba64-4f78-a4a4-062934bcd890

• 23ème conférence annuelle Morgan Stanley Global Healthcare, du 8 au 10 septembre 2025


Des réunions avec l'équipe de Direction peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.

Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Valeurs associées

MEDINCELL
16,940 EUR Euronext Paris +0,30%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank