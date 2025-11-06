Medincell participera aux prochaines conférences UBS Global Healthcare (Palm Beach) et Stifel Healthcare (New-York)

Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, et Dr Richard Malamut, Directeur Médical, interviendront pour présenter la stratégie de Medincell, ses récentes avancées et ses perspectives de développement lors des deux conférences investisseurs suivantes :
• 2025 UBS Global Healthcare Conference - 10-13 novembre 2025, Palm Beach
• Stifel 2025 Healthcare Conference - 11-13 novembre 2025, New-York
Des réunions peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.
