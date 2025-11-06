 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 978,50
-1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Medincell participera aux prochaines conférences UBS Global Healthcare (Palm Beach) et Stifel Healthcare (New-York)
information fournie par Boursorama CP 06/11/2025 à 18:00

Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, et Dr Richard Malamut, Directeur Médical, interviendront pour présenter la stratégie de Medincell, ses récentes avancées et ses perspectives de développement lors des deux conférences investisseurs suivantes :

• 2025 UBS Global Healthcare Conference - 10-13 novembre 2025, Palm Beach

• Stifel 2025 Healthcare Conference - 11-13 novembre 2025, New-York

Des réunions peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.


Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,9800 EUR Euronext Paris +0,13%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank