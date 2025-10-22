Medincell participera au Symposium Truist Securities Biopharma 2025 (New York)

Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, interviendra lors du Truist Securities Biopharma Symposium 2025 (New York, 6 novembre 2025) pour présenter la stratégie de Medincell, ses récentes avancées et ses perspectives de développement. Des réunions avec l'équipe de Direction peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.
Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
