NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 229,50
-0,58%
Medincell participera au Symposium Truist Securities Biopharma 2025 (New York)
22/10/2025 à 18:00

Dr Grace Kim, Chief Strategy Officer, U.S. Finance, interviendra lors du Truist Securities Biopharma Symposium 2025 (New York, 6 novembre 2025) pour présenter la stratégie de Medincell, ses récentes avancées et ses perspectives de développement. Des réunions avec l'équipe de Direction peuvent être organisées en contactant directement Medincell ou par l'intermédiaire des représentants bancaires.

Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

MEDINCELL
33,8400 EUR Euronext Paris -4,68%

  • carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
    information fournie par Zonebourse 22.10.2025 18:16 

    Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:15 

    Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin: chiffre d'affaires en baisse de 6,6% au 3T, pénalisé par l'Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:12 

    Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : la performance du troisième trimestre en deçà de celle du marché
    information fournie par AOF 22.10.2025 18:12 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite

