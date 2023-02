MedinCell obtient le statut "Prime" d’ISS ESG pour ses performances en matière de développement durable

• Institutional Shareholder Services (ISS) a attribué à MedinCell le statut "Prime" pour ses performances ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

• Cette performance place MedinCell parmi les 10% des sociétés les plus vertueuses du secteur de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies.

• ISS ESG, une des principales agences de notation des investissements durables dans le monde, fournit aux investisseurs une évaluation concrète et pertinente des performances ESG.

• MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui compte 150 employés de 30 nationalités différentes, tous actionnaires.

• Le premier produit basé sur la technologie d'injectable à action prolongée de MedinCell devrait obtenir l'autorisation de mise sur le marché de la FDA d'ici avril 2023 ; deux autres produits sont en phase 3, et plusieurs autres en développement.



