Medincell-Nouvelles données à long terme issues de l'étude pivot de phase 3 sur l'Olanzapine LAI

Medincell SA MEDCL.PA :
* NOUVELLES DONNÉES À LONG TERME ISSUES DE L'ÉTUDE PIVOT DE PHASE 3
* LES DONNÉES CONFIRMENT LE PROFIL DE SÉCURITÉ FAVORABLE D'OLANZAPINE LAI - AUCUN PDSS OBSERVÉ
* LE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE MISE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN DE L'OLANZAPINE LAI PAR TEVA EST PRÉVU AU T4 2025
