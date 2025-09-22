 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Medincell : nouvelles données à long terme favorables pour l'Olanzapine LAI
information fournie par AOF 22/09/2025 à 09:10

(AOF) - Medincell a annoncé que de nouvelles données à long terme issues de l’étude pivot de phase 3 confirmaient le profil de sécurité favorable d’Olanzapine LAI. " Aucun cas suspecté ou confirmé de PDSS (syndrome de délire/sédation post-injection) n'a été observé avec l'Olanzapine LAI de Medincell jusqu'à la semaine 56 de l'essai pivot de phase 3 Solaris ", précise la société de licensing biopharmaceutique. Elle ajoute que le profil de sécurité systémique à long terme était conforme à celui d'autres formulations d'olanzapine.

Le dépôt de la demande de mise sur le marché américain de l'olanzapine LAI par Teva est prévu au quatrième trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Spécialiste des médicaments injectables à action prolongée, luttant contre la schizophrénie et les douleurs postopératoires, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 9 M€ découlant de versements financiers de clients ou partenaires et réparti entre Teva (60 %), la fondation Gates (18 %), Unitaid (7 %) ;

- Ambition : développement rapide du portefeuille de produits en capitalisant sur la technologie propriétaire BEPO® combinée avec des principes actifs et de nouvelles molécules, développées intégralement en partenariat dès le début du processus de R&D ;

- Capital ouvert, la famille fondatrice Nguyen détenant 9,57 % des actions, Franck Sturtz derrière les salariés et consultants (21,05 %), Plilippe Guy présidant le conseil de 7 administrateurs, Chrisophe Douat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires sur 5 piliers :

- le développement en interne d’où une maîtrise du choix des médicaments candidats, un contrôle accrû sur les produits et la limitation des risques

- la plateforme SteadyTeq, au cœur des formulations UZEDY et TEV-74 créées avec TEVA

- le développements en partenariats dans un but d’optimisation financière : avec TEVA depuis 2013, avec le canadien AIC, Unitaid, la fondation Gates et, depuis 2024, le laboratoire AbbVie pour le développement de 6 traitements,

- la maîtrise des polymères par le biais d’une société commune avec Corbion,

- l’innovation, soutenue par 21,1 M€ de frais de R&D, avec 3 avancées prometteuses : l’amélioration du potentiel immunomodulateur d’un anticorps monoclonal ciblant les tumeurs dans le mélanome, la sortie de BEPO® STAR, technologie élargie à un plus grand nombre de médicaments et, enfin un dispositif in vitro accélérant les formulations et la sélection des candidats précliniques ;

- Stratégie environnementale de réduction des quantités de principes actifs, de contrôle de leur élimination et d’éco-conception des produits ;

- Evolution du portefeuille : UZEDY® commercialisé (schizophrénie), mdcTJK (schizophrénie) et mdcCWM en clinique phase 3 (douleur post-opératoire) puis mdc WWM (contraception) et mdcSTM (paludisme) en phase préclinique ;

- Succès du partenariat avec TEVA : mise sur le marché américain de UZEDY® et des résultats prometteurs pour le TEV-749, avec demande de mise sur le marché américain au 2 nd semestre avec l’objectif d’un pic des ventes de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Bilan renforcé en mars par l’augmentation de capital de 42,9 M€.

=/ Défis /=

- Fortes attentes à l’égard du partenariat avec AbbVie : accord de co-développement et de licence accompagné d’un financement de 35 M$ pouvant déboucher à terme jusqu’à 1,9 Md$ de milestones et de royalties ;

- Réponse de l’autorité américaine à l’extension de l’UZEDY aux troubles bi-polaires ;

- Objectif 2025-2026 (exercice clos le 31 mars) : chiffre d’affaires multiplié par 2 ou 3 grâce aux royalties sur les ventes de l’UZEDY® aux États-Unis et réduction des pertes opérationnelles, la rentabilité opérationnelle étant visée pour l’exericice 2026-27 au plus tard ;

- Absence de dividende.

Valeurs associées

MEDINCELL
21,3600 EUR Euronext Paris +0,56%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

