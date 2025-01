MedinCell: nouveau repli, les prévisions sur Uzedy déçoivent information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Le repli de l'action MedinCell se poursuit ce jeudi alors que les prévisions dévoilées hier pour Uzedy, le traitement contre la schizophrénie développé en collaboration avec Teva, ont déçu le marché.



Peu avant 11h00, le titre de la société biopharmaceutique perd plus de 3% après avoir déjà lâché plus de 4,5% mercredi.



La valeur avait amplifié ses pertes dans l'après-midi suite à la parution d'un communiqué ayant trait aux ventes annuelles 2024 d'Uzedy et aux perspectives 2025 du médicament.



Teva a enregistré des ventes de 117 millions de dollars pour Uzedy au titre de l'exercice écoulé, un chiffre supérieur à l'objectif de 100 millions que le laboratoire israélien s'était donné en novembre dernier.



Ce produit, approuvé par la FDA américaine en avril 2023 et distribué aux Etats-Unis par Teva, intègre la technologie d'administration injectable à action prolongée développée par l'entreprise montpelliéraine.



Concernant 2025, Teva a déclaré viser une prévision initiale de 160 millions de dollars pour les ventes d'Uzedy, une estimation jugée 'trop conservatrice' par les analystes au vu de la récente accélération de la dynamique commerciale.



'Le marché semble estimer que cet objectif est trop bas par rapport au ramp-up attendu au vu des réalisations sur 2024', commentent ainsi les équipes d'Allinvest Securities.



Pour mémoire, Medincell - qui perçoit des royalties comprises entre 5% et 9% ('mid- to high-single digit') sur les ventes nettes du médicament - est par ailleurs éligible à 105 millions de dollars sous forme de paiements d'étape ('milestones').





