Medincell nomme trois nouveaux membres indépendants à son conseil
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 10:48
Le conseil a notamment élu le Dr Sharon Mates, la cofondatrice et ancienne PDG d'Intra-Cellular Therapies, une biotech spécialisée dans le système nerveux central rachetée par Johnson & Johnson pour 14,6 milliards de dollars en avril 2025.
Elle a dirigé le développement de Calypta, un traitement innovant contre la schizophrénie et la dépression bipolaire, pour lequel les analystes prévoient des ventes annuelles qui pourraient atteindre cinq milliards de dollars.
Sous sa direction, l'entreprise Intra-Cellular Therapies a atteint une capitalisation supérieure à 10 milliards de dollars, avant son acquisition par J&J pour un montant de 14,6 milliards de dollars en avri
Medincell va également accueillir à son conseil le Dr Charles Kunsch, l'ancien directeur général d'AbbVie Ventures, où il a piloté des investissements dans des entreprises biotechnologiques innovantes.
Enfin, le Dr Pascal Touchon, un ancien de Novartis qui siège actuellement au conseil d'administration d'Ipsen, a également été coopté.
Suite à ces annonces, l'action Medincell progressait de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris, s'acheminant ainsi vers des gains de plus de 21% sur la semaine dans le sillage de l'obtention par son partenaire Teva du feu vert des autorités sud coréennes pour commercialiser Uzedy, un traitement de la schizophrénie basée sur sa technologie de libération des médicaments, ce qui devrait soutenir la dynamique de ses ventes via perception de redevnces et de paiements commerciaux.
Valeurs associées
|20,4600 EUR
|Euronext Paris
|+5,19%
A lire aussi
-
Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces gros véhicules utilitaires très populaires aux États-Unis, sillonner les routes du Vieux continent ? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait faciliter grandement leur importation, jusqu'ici ... Lire la suite
-
par Vincent Daheron Azeddine Habz, fort de sa meilleure performance mondiale de l'année sur 1.500 m, est certainement la meilleure chance de médaille française aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo qui s'ouvrent dans la nuit de vendredi à samedi. Le demi-fondeur de ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : la Français majoritairement favorables à des garanties de sécurité fortes, mais pas pour l'envoi de troupes au sol
Le sondage révèle un important clivage politique, les partisans d'Emmanuel Macron étant plus enclins à aider l'Ukraine que les autres, notamment les sympathisants du RN. Une large majorité des Français jugent qu'il est nécessaire d'apporter des "garanties de sécurité ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,06% pour le Nasdaq. * ADOBE ADBE.O
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer