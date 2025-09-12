 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Medincell : nomination du Dr Sharon Mates, du Dr Charles Kunsch et du Dr Pascal Touchon au conseil d’administration
information fournie par Boursorama CP 12/09/2025 à 07:30

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire de Medincell qui s’est tenue le 11 septembre 2025, a approuvé la nomination de trois nouveaux membres indépendants au conseil d’administration, Dr Sharon Mates, Dr Charles Kunsch et Dr Pascal Touchon :
• Dr Sharon Mates, PhD, est la cofondatrice et ancienne PDG d’Intra-Cellular Therapies, une biotech spécialisée dans le système nerveux central, qui a développé le médicament à succès CAPLYTA®, avant d’être achetée par Johnson & Johnson pour 14,6 milliards de dollars en avril 2025.
• Dr Charles Kunsch, PhD, est un dirigeant expérimenté des sciences de la vie, avec plus de 30 ans d'expérience, notamment en tant qu'ancien directeur général de AbbVie Ventures, où il a piloté des investissements dans des entreprises biotechnologiques innovantes.
• Dr Pascal Touchon, DVM, a plus de 40 ans d'expérience à des postes de direction dans l'industrie biopharmaceutique au niveau international, notamment chez Novartis Oncology et Atara Biotherapeutics, et actuellement membre du conseil d'administration d'Ipsen, CDR-Life, RoslinCT, Catalym et Xylocor.


Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Valeurs associées

MEDINCELL
19,450 EUR Euronext Paris +4,18%

