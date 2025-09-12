Medincell : nomination du Dr Sharon Mates, du Dr Charles Kunsch et du Dr Pascal Touchon au conseil d’administration

L’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire de Medincell qui s’est tenue le 11 septembre 2025, a approuvé la nomination de trois nouveaux membres indépendants au conseil d’administration, Dr Sharon Mates, Dr Charles Kunsch et Dr Pascal Touchon :

• Dr Sharon Mates, PhD, est la cofondatrice et ancienne PDG d’Intra-Cellular Therapies, une biotech spécialisée dans le système nerveux central, qui a développé le médicament à succès CAPLYTA®, avant d’être achetée par Johnson & Johnson pour 14,6 milliards de dollars en avril 2025.

• Dr Charles Kunsch, PhD, est un dirigeant expérimenté des sciences de la vie, avec plus de 30 ans d'expérience, notamment en tant qu'ancien directeur général de AbbVie Ventures, où il a piloté des investissements dans des entreprises biotechnologiques innovantes.

• Dr Pascal Touchon, DVM, a plus de 40 ans d'expérience à des postes de direction dans l'industrie biopharmaceutique au niveau international, notamment chez Novartis Oncology et Atara Biotherapeutics, et actuellement membre du conseil d'administration d'Ipsen, CDR-Life, RoslinCT, Catalym et Xylocor.





