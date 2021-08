MedinCell : modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires

MedinCell (FR0004065605 - MEDCL), société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, annonce les modalités de participation à l'Assemblé Générale qui se tiendra à huis clos le jeudi 9 septembre 2021 à 18h30 CEST.



L'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra à huis clos le 9 septembre 2021 à 18h30, heure de Paris



Elle pourra être suivie en direct sur le site invest.medincell.com



Le système de vote à distance sécurisé via la plateforme Votaccess sera ouvert du mardi 24 août 2021 à 9h00 au mercredi 8 septembre 2021 à 15h00, heure de Paris



MedinCell tiendra une vidéoconférence le lundi 30 août 2021 à 18h30 pour présenter les résolutions de l'Assemblée Générale et répondre aux questions de ses actionnaires.