Medincell - Modalités de participation à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires

L’Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra au siège de Medincell (3 rue des Frères Lumière, 34830 Jacou) le jeudi 12 septembre 2024 à 18h00, heure de Paris.



Tous les actionnaires de la société sont invités à venir participer à la réunion ou à la suivre en direct sur le site la société via le lien www.medincell.com/fr/live-fr/



Le système de vote à distance sécurisé via la plateforme Votaccess sera ouvert du jeudi 22 août 2024 à 10h00 au mercredi 11 septembre 2024 à 15h00, heure de Paris.



Medincell tiendra une vidéoconférence le mercredi 4 septembre 2024 à 18h00 pour présenter les résolutions de l’Assemblée Générale et répondre aux questions de ses actionnaires.



Lien de connexion : www.medincell.com/fr/live-fr/