MedinCell met à disposition son Document d'enregistrement universel 2020/2021 incluant le rapport financier annuel

MedinCell (FR0004065605 - MEDCL), société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, annonce aujourd'hui avoir déposé son document d'enregistrement universel (URD) 2020/2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro R. 21-040.



Le document d'enregistrement universel inclut notamment :

o le rapport financier annuel pour l'exercice clos au 31 mars 2021 ;

o le rapport de gestion ;

o le rapport RSE ;

o le rapport sur le gouvernement d'entreprise ; et

o le projet de texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 9 septembre 2021.



Ce document d'enregistrement universel peut être consulté sur le site internet de la Société (invest.medincell.com), rubrique Investisseurs, et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).