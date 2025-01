Medincell: les ventes d'Uzedy fraîchement accueillies information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le titre Medincell accentuait ses pertes mercredi en Bourse de Paris alors que la société biopharmaceutique vient de publier les chiffres des ventes annuelles 2024 d'Uzedy pour sa première année complète de commercialisation.



Vers 16h15, l'action perdait plus de 3% alors qu'elle avait démarré la séance sur des gains de plus de 0,5%.



Dans un communiqué paru dans l'après-midi, Medincell indique que Teva a fait état de ventes de 117 millions de dollars pour Uzedy au titre de l'exercice écoulé, un chiffre supérieur à l'objectif de 100 millions que le laboratoire israélien s'était donné en novembre dernier.



Ce traitement destiné au traitement de la schizophrénie, approuvé par la FDA en avril 2023 et distribué aux Etats-Unis, intègre la technologie d'administration injectable à action prolongée développée par l'entreprise montpelliéraine.



Medincell - qui perçoit des royalties comprises entre 15% et 20% sur les ventes nettes du médicament - est par ailleurs éligible à 105 millions de dollars sous forme de paiements d'étape ('milestones') commerciaux.



Pour 2025, Teva a déclaré viser une prévision initiale de 160 millions de dollars pour les ventes d'Uzedy.



Au cours de clôture d'hier, le titre Medincell affichait une progression de plus de 50% sur les 12 mois écoulés.



La société publiera les résultats annuels de son exercice 2024-2025, clos fin mars, le 17 juin prochain.



Pour l'ensemble de l'exercice, les analystes de TP ICAP Midcap visent pour Uzedy des ventes totales de plus de 125 millions d'euros, avant un décollage vers 405 millions sur l'exercice 2025/2026.





