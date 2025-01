Medincell: les ventes d'Uzedy en 2024 déçoivent les investisseurs

AOF - EN SAVOIR PLUS

Medincell souligne qu'elle perçoit le versement de royalties équivalant à 5% à 10% sur les ventes nettes et est éligible à 105 millions de dollars de paiements d'étape commerciaux

(AOF) - Medincell (-3,37% à 15,48 euros) affiche une des plus fortes baisses de l’indice SBF120 après la publication de données sur son produit phare contre la schizophrénie, Uzedy. Son partenaire israélien Teva a annoncé 117 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, dont 43 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 17% de plus que la prévision mise à jour par Teva en novembre 2024 (100 millions de dollars). La prévision initiale de Teva pour 2025 est de 160 millions de dollars.

