MedinCell : les données de Phase 3 de mdc-IRM seront présentées pour la première fois par Teva à Psych Congress 2021

14 présentations originales décrivant les améliorations constatées chez les patients sur différents critères d’évaluation, l’amélioration continue des symptômes, ainsi que les préférences des patients et des professionnels de la santé et leurs retours d’expériences pour le traitement mdc-IRM, seront communiquées par le partenaire de MedinCell, Teva Pharmaceuticals.



mdc-IRM [nom de code Teva : TV46000], une suspension injectable sous-cutanée de rispéridone pour le traitement des patients atteints de schizophrénie, est le produit en développement le plus avancé utilisant la technologie BEPO® de MedinCell.



La demande de mise sur le marché, en cours d’examen par la FDA, pourrait conduire à la commercialisation de mdc-IRM dès 2022 par Teva aux États-Unis, sous réserve de conclusions favorables. MedinCell est éligible au versement de milestones liés au passage de futures étapes de développement, puis au paiement de royalties sur les ventes nettes et milestones commerciaux.



« La présentation par Teva des données de la phase 3 pivot fournira un large aperçu du potentiel de mdc-IRM pour le traitement de la schizophrénie, » a déclaré Christophe Douat, PDG de MedinCell. « Ils devraient confirmer la puissance de notre technologie injectable à action prolongée qui nous permet de développer un portefeuille de traitements réellement innovants. »