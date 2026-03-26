information fournie par Reuters • 26/03/2026 à 18:06

Medincell-La BEI renonce à son droit au règlement en cash de ses BSA

Medincell SA MEDCL.PA :

* LA BEI RENONCE À SON DROIT AU RÈGLEMENT EN CASH DE SES BSA MEDINCELL

* DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE FINANCEMENT DE 40 MEUR SIGNÉ EN 2022

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(Rédaction de Gdansk)