MedinCell : inclusion des premiers participants dans l’étude de prophylaxie du Covid-19, SAIVE

Euronext : MEDCL • Montpellier - France • 28 mars 2022



Les premiers participants à l'étude SAIVE ont reçu une première dose vendredi dernier



L'étude SAIVE est une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, menée sur 400 participants en Union européenne, et dotée d'un comité indépendant de suivi et d’analyse des données



Les résultats intérimaires sont attendus d’ici mi-2022



SAIVE a pour objectif de confirmer l'efficacité prophylactique de l’ivermectine en prise quotidienne, sous forme orale contre le Covid-19



Elle est menée dans le cadre du programme de MedinCell visant à développer une injection sous-cutanée qui pourrait offrir une protection de plus de 3 mois contre le Covid-19 et ses variants



SAIVE fait suite à une étude clinique de phase 1 menée par MedinCell qui avait confirmé l’innocuité de l'administration quotidienne et orale de l’ivermectine sur une longue période