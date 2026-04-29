Medincell-Hausse de 62% des ventes d'Uzedy aux USA au T1

Medincell MEDCL.PA a fait état mercredi d'une hausse de 62% sur un an des ventes nettes au premier trimestre de son traitement Uzedy aux Etats-Unis, qui atteignent 63 millions de dollars (53,83 milliards euros).

L'Uzedy, une formulation injectable pour le traitement de la schizophrénie et pour le trouble bipolaire de type I, est développé par Medincell et commercialisé aux États-Unis par son partenaire Teva Pharmaceuticals TEVA.TA .

Medincell perçoit le versement de royalties sur les ventes nettes et est éligible à 105 millions de dollars de "milestones" commerciaux, dont les versements dépendent de l’atteinte de seuils de ventes annuels, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)