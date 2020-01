MedinCell fait le point sur son portefeuille produits pour la conférence J.P Morgan Healthcare 2020



MedinCell participe à la conférence J.P Morgan Healhtcare 2020, du 13 au 16 janvier à San Francisco

Euronext : MEDCL o Montpellier - France o 13 janvier 2020 - 22h00



Le portefeuille de produits injectables à action prolongée de MedinCell poursuit sa progression. Il est composé de produits innovants qui associe la technologie brevetée BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés.



Le portefeuille de MedinCell inclut déjà trois produits au stade de développement clinique :

o L'analyse intermédiaire de l'étude de phase 3 du programme le plus avancé (mdc-IRM, traitement de maintenance de la schizophrénie) est prévue pour la seconde partie de 2020

o L'étude clinique du deuxième programme (mdc-CWM, gestion de la douleur post-opératoire et de l'inflammation) est en cours

o Le troisième programme (mdc-TJK - antipsychotique) est en phase 1



Plusieurs candidats au développement clinique sont au stade de formulation ou en préclinique. Pour quatre de ces programmes, les résultats des études en cours devraient permettre de sélectionner une formulation candidate en 2020 : mdc-GRT, transplantation d'organes ; mdc-WWM, contraception ; mdc-NVA, douleur ; mdc KPT, douleur / santé animale.