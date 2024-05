Medincell fait le point sur l’essai clinique de phase 3 de mdc-CWM

Dr. Wayne Marshall, Directeur général d'AIC et chirurgien orthopédique, déclare : « L'inflammation locale est un effet indésirable grave de l'arthroplastie totale, en plus de la douleur. Ainsi, bien que nous n'ayons pas atteint notre critère principal relatif à la douleur, l'ensemble de nos données, qui comprennent des résultats positifs pour de multiples mesures inflammatoires et fonctionnelles, nous conforte dans l'idée que le F14 est un complément essentiel au standard de soin actuel, l’analgésie multimodale. Il est probable que notre futur développement clinique se concentre sur l'identification d'un vaste sous-groupe de patients subissant une arthroplastie totale du genou pour la première fois, où l'impact du F14 est mesuré de manière plus précise. »



Dr. Richard Malamut, Directeur médical de Medincell, ajoute : « AIC a obtenu des résultats encourageants dans le cadre de cette étude, confirmant que le F14 peut significativement améliorer le rétablissement et réduire la douleur d'une grande partie des patients qui subissent une arthroplastie totale du genou. Ces données ouvrent la voie à des interactions avec les autorités réglementaires en vue de définir un chemin vers l'approbation. Nos objectifs de calendrier ne devraient pas être significativement impactés. »