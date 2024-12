Medincell: entrée dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue trimestrielle des indices d'Euronext Paris, Medincell fait part de son entrée dans le SBF 120, qui regroupe les 120 entreprises les plus importantes cotées sur Euronext Paris, ainsi que dans le CAC Mid 60, à partir du 20 décembre, post-clôture.



'Nous allons accroitre notre pouvoir d'attraction auprès de nouveaux investisseurs institutionnels français et internationaux et bénéficier d'une couverture renforcée de la part des analystes financiers et des médias boursiers', réagit son DG Christophe Douat.



La composition du SBF 120 et du CAC Mid 60 est décidée par le conseil scientifique des indices d'Euronext sur la base des capitalisations boursières et de la liquidité (volume d'échanges) des sociétés cotées sur Euronext Paris.





Valeurs associées MEDINCELL 15,02 EUR Euronext Paris 0,00%