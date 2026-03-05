 Aller au contenu principal
Medincell dévoile un placement privé
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 17:53

Medincell a annoncé le lancement d'un placement privé représentant environ 6% de son capital social, par le biais d'une offre à des investisseurs institutionnels internationaux.

Le produit net du placement privé, combiné aux fonds existants de la société, doit permettre de soutenir et d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de croissance de la société de licensing biopharmaceutique.

Dans le détail, Medincell compte utiliser ces fonds pour accroître ses opportunités de partenariats en générant des données à forte valeur ajoutée via le lancement de nouveaux programmes. La société souhaite également maximiser la valeur des futurs partenariats en optimisant les conditions financières de ces accords et en privilégiant une part accrue de royalties. Enfin, Medincell souhaite renforcer sa plateforme technologique propriétaire d'injections à libération prolongée grâce à des innovations ciblées.

Le produit net pourra également être affecté aux besoins généraux de la société, notamment au financement du besoin en fonds de roulement et des charges d'exploitation.

