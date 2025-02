Medincell: deux clauses financières levées par la BEI information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Medincell indique que la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a décidé de supprimer deux clauses financières de l'accord de prêt qui devaient entrer en vigueur le 1er avril 2025, ne les jugeant plus nécessaires.



La société avait annoncé le 10 décembre 2024 ne pas pouvoir remplir ces deux clauses et être en discussions avancées avec la BEI à ce sujet. Elles seront définitivement levées dans quelques semaines, après finalisation de la documentation légale.



Deux autres clauses financières, en vigueur depuis septembre 2023, qui imposent à Medincell d'avoir en permanence un minimum de huit millions d'euros de trésorerie et une visibilité de trésorerie d'au moins douze mois, restent applicables.





Valeurs associées MEDINCELL 15,94 EUR Euronext Paris -2,69%