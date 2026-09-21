Medincell : des données positives sur l'olanzapine LAI et sur UZEDY

Lors du Psych Congress 2026, qui s'est tenu du 15 au 19 septembre à La Nouvelle-Orléans, Teva a présenté de nouvelles analyses post hoc issues de l'étude de phase 3 SOLARIS. (Crédits: Adobe Stock)

Medincell annonce la présentation de nouvelles données sur l'olanzapine injectable à action prolongée (LAI), en cours d'examen réglementaire, et sur UZEDY, deux traitements utilisant sa technologie propriétaire BEPO, licenciée à Teva sous le nom SteadyTeq.

Lors du Psych Congress 2026, qui s'est tenu du 15 au 19 septembre à La Nouvelle-Orléans, Teva a présenté de nouvelles analyses post hoc issues de l'étude de phase 3 SOLARIS, évaluant son olanzapine LAI, administrée une fois par mois par voie sous-cutanée dans le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Au cours de la période de traitement à long terme, 56% des participants ont atteint un état de stabilisation clinique. Parmi ces patients stabilisés, seulement 4% ont présenté une rechute ultérieure, tandis que 21% des patients traités pendant au moins six mois ont satisfait aux critères de rémission définis par l'étude.

Par ailleurs, de nouvelles données en vie réelle sur UZEDY ont montré une meilleure continuité du traitement chez les adultes atteints de schizophrénie par rapport à plusieurs autres antipsychotiques injectables à action prolongée, ainsi qu'une réduction de l'utilisation des ressources de santé par rapport au palmitate de palipéridone administré mensuellement.