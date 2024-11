Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medincell: dans le vert avec des données d'étude information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Medincell gagne 3% sur fond de présentation par son partenaire Teva de nouvelles données positives portant sur la période initiale de l'essai de phase 3 SOLARIS évaluant l'Olanzapine LAI chez des patients adultes diagnostiqués schizophrènes.



'Ces données démontrent, à travers plusieurs indicateurs de référence, une amélioration significative des interactions sociales et de la qualité de vie entre le début et la huitième semaine de l'étude', précise la société biopharmaceutique.



'Les données montrent que la technologie d'administration sous-cutanée de Medincell utilisée pour l'olanzapine LAI n'a entraîné aucun événement de syndrome de délire/sédation post-injection (PDSS) à ce jour', poursuit-elle.





Valeurs associées MEDINCELL 15,48 EUR Euronext Paris +1,57%