MedinCell - Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle

Adoption de l’ensemble des résolutions proposées à l’exception des résolutions 34 et 36, comme préconisé par le Directoire

Annonce du départ de Jaime Arango, Directeur Financier, remplacé par Stéphane Postic

L’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire de MedinCell s’est tenue le 12 septembre 2023, au siège de la société (3 rue des Frères Lumière, 34830 Jacou), sous la présidence de M. Anh Nguyen, Président du Conseil de Surveillance de MedinCell.



Avec un quorum de 62,70%, les résolutions présentées par le Directoire ont été adoptées, notamment l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, la politique de rémunération applicable au Président et membres du Directoire, au Président et membres du Conseil de Surveillance, ainsi que les délégations accordées au Directoire en matière financière.