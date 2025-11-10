Medincell, Ayvens, emeis... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Ayvens
Ayvens a annoncé le lancement, le vendredi 31 octobre dernier, d'un programme de rachat d'actions ordinaires d'un montant maximal de 360 millions d'euros. Les actions acquises sont destinées à être annulées. Entre le 3 et le 7 novembre, le spécialiste de la gestion de flotte et de location longue durée de véhicules a procédé au rachat de 27,20 millions de ses titres, au prix moyen de 10,82 euros. Au total, sur cette période, la société a dépensé 294,304 millions d'euros pour ces opérations.
La semaine passée, emeis a procédé au rachat de 50 000 actions composant son capital à un prix pondéré moyen journalier de 13,4896 euros. Partant, le spécialiste des soins à la personne (cliniques psychiatriques, cliniques de soins médicaux, maisons de retraite…) a déboursé 674 480 euros pour ces acquisitions. L'action emeis a bondi lundi de près de 11% à 14,25 euros après avoir avoir annoncé un accord permettant un refinancement et l'allongement de la maturité de sa dette. Elle permettra également à emeis SA de sortir par anticipation de son plan de sauvegarde accéléré.
Medincell a été sélectionnée pour intégrer l'indice MSCI World Small Cap (Morgan Stanley Capital International). Cet indice boursier rassemble les petites capitalisations les plus liquides et les plus performances dans 23 marchés européens. Le communiqué précise que cette intégration "reflète la solidité du modèle économique de Medincell, son potentiel de croissance ainsi que son engagement en faveur de l'innovation et de la responsabilité sociale".
