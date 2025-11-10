Les violences lors du tournage d'un clip près de Lyon dénoncées par le ministre de la Ville

Le ministre de la Ville Vincent Jeanbrun après le conseil des ministres à l'Élysée le 5 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les tirs de mortier lors du tournage d'un clip de rap, qui ont déclenché un incendie samedi dans la banlieue de Lyon, sont des faits "d'une gravité exceptionnelle", a dénoncé lundi le ministre de la Ville Vincent Jeanbrun en visite sur les lieux.

"Ceux qui ont mis le feu à ce bâtiment ne sont en rien les porte-parole de nos quartiers. Ils ont été les incendiaires et ils auraient pu, sans l'intervention des forces de l'ordre, être des meurtriers", a-t-il déploré devant l'immeuble incendié à Rillieux-la-Pape.

"On ne cèdera pas à la violence et nous allons continuer avec encore plus de vigueur et de force à rénover les quartiers", a-t-il ajouté, en promettant également une réponse judiciaire ferme.

A ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu, selon plusieurs sources.

Samedi après-midi, un groupe de 20 à 30 personnes, certaines vêtues d'une combinaison blanche, d'autres le visage masqué, se sont regroupées pour tourner, sans autorisation, un clip avec un rappeur local de 18 ans, connu sous le nom de BFK.16, qui a déjà plusieurs interpellations à son actif, a indiqué une source policière.

Dans le cadre du clip, le groupe a tiré des mortiers d'artifice. Un équipage de police stationné à proximité a voulu intervenir mais a été pris pour cible par les protagonistes du clip, selon cette source.

Alors que les policiers s'abritaient au pignon d'un immeuble, l'un des mortiers tirés en leur direction a atterri sur le balcon qui s'est embrasé, a précisé cette source.

Le feu s'est propagé et cinq appartements ont été sinistrés, d'après la préfecture. Quelque 70 pompiers ont dû être déployés mais ont été visés par des projectiles, comme les policiers, et il a fallu un moment pour que le calme ne revienne.

Une quarantaine de personnes ont dû être évacuées et sont relogées temporairement dans un centre de loisirs de la ville. "Ces familles ont tout perdu et n'avaient absolument rien demandé", a commenté le maire Alexandre Vincendet (Horizons).

Pour lui, "une guerre territoriale" est en cours dans le quartier parce qu'une poignée de "délinquants" s'oppose à un projet de rénovation urbaine qui implique de détruire un bâtiment abritant un point de deal.

Bus brûlé, cocktail molotov contre le commissariat, rodéos...: la ville de Rillieux-la-Pape (32.000 habitants), au nord-est de Lyon, est fréquemment en proie à des violences urbaines.

Le parquet de Lyon a annoncé avoir ouvert une enquête pour violences avec armes en réunion sur dépositaires de l'autorité publique et destruction par moyen dangereux.