MedinCell annonce sa participation à la Jefferies London Healthcare Conference 2021

MedinCell participera en présentiel à la 12ème Jefferies London Healthcare Conference qui se tiendra le mardi 16 et mercredi 17 novembre au Waldorf Hilton de Londres.



La conférence sera notamment l’occasion pour MedinCell de présenter aux investisseurs les résultats de Phase 3 de mdc-IRM, dont l’analyse approfondie sera dévoilée par son partenaire, Teva Pharmaceuticals, à Psych Congress (du 29 octobre au 1er novembre, San Antonio, États-Unis).



mdc-IRM [nom de code Teva : TV46000], une suspension injectable sous-cutanée de rispéridone pour le traitement des patients atteints de schizophrénie, est le produit en développement le plus avancé utilisant la technologie BEPO® de MedinCell. La demande de mise sur le marché, en cours d’examen par la FDA, pourrait conduire à la commercialisation de mdc-IRM dès 2022 par Teva aux États-Unis, sous réserve de conclusions favorables. MedinCell est éligible au versement de milestones liés au passage de futures étapes de développement, puis au paiement de royalties sur les ventes nettes et milestones commerciaux.



Le portefeuille en développement de MedinCell comprend de nombreux autres injectables à action prolongée, de la formulation au stade clinique, dans différents domaines thérapeutiques. Tous les produits expérimentaux visent à offrir des options thérapeutiques innovantes pour assurer l'observance et l'adhésion des patients tout en améliorant l'efficacité et l'accessibilité des traitements.