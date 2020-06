MedinCell annonce le vif succès de son augmentation de capital et lève 15,6 M€



Euronext : MEDCL · Montpellier - France · 16 juin 2020 - 7h30



Forte demande permettant d'augmenter sensiblement la taille envisagée de l'opération de 11 M€ à 15,6 M€ (+42%)



Soutien majeur d'actionnaires et d'investisseurs français et internationaux



Ressources supplémentaires pour financer le développement du portefeuille de produits basés sur la technologie BEPO® combinée à des principes actifs déjà approuvés et largement utilisés



Accroissement de la flexibilité financière permettant à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques et couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'au second semestre 2022 ; à cette période MedinCell devrait déjà recevoir des revenus issus des royalties de la vente des premiers produits basés sur la technologie BEPO®