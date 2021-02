MedinCell annonce le très vif succès de son augmentation de capital auprès d'investisseurs qualifiés d'un montant de 30 M€

Offre largement sursouscrite : 2,5 fois le montant final de l'augmentation de capital

Soutien majeur d'actionnaires et d'investisseurs français et internationaux de premier plan







MedinCell (FR0004065605 - MEDCL), société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques (la « Société »), annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital d'un montant de 29,8 M€ réalisée dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres (l'« Offre »).

Bryan, Garnier & Co Limited et ODDO BHF SCA agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.





Forte d'une très bonne dynamique dans la construction du livre d'ordres, l'opération fait ressortir une décote limitée de 8% par rapport au cours de clôture de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 10 février 2021 et représente 10,9% du capital social de la Société? par la création de 2.414.255 actions nouvelles.