Medincell annonce le succès de son Offre Globale d’environ 43 millions d’euros

Succès de l’opération avec 42,9 millions d’euros levés.







Participation d’investisseurs américains et européens spécialisés en santé aux côtés d’investisseurs historiques.







Les fonds levés permettront à Medincell d'intensifier les opportunités de partenariat en étendant la portée de la technologie BEPO® à de nouvelles molécules et indications, et en envisageant potentiellement des technologies complémentaires. Ils consolideront la structure actionnariale de l’entreprise et renforceront son bilan, lui offrant une plus grande flexibilité pour créer de la valeur supplémentaire à long terme.









