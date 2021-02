MedinCell annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 30 M€

MedinCell (FR0004065605 - MEDCL), société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 30 M€ dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, par construction accélérée d'un livre d'ordres (l'« Offre »).

Bryan, Garnier & Co Limited et ODDO BHF SCA agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.





Raisons de l'offre

« Nous avons été sous le feu des projecteurs récemment avec le succès significatif de la Phase 3 du premier produit né de notre technologie BEPO® dans la schizophrénie. C'est un évènement majeur parce qu'on s'approche de la commercialisation mais aussi parce que l'ensemble de notre portefeuille de produits injectables à action prolongée est issu de la même technologie », déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. « Nous continuons son déploiement dans de nombreuses aires thérapeutiques. Nous avons déjà deux autres lancements de Phases 3 prévus dès 2021 et plusieurs autres programmes doivent rapidement progresser au stade clinique ».