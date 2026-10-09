Medincell annonce la suspension temporaire de la cotation de ses actions sur Euronext Paris

La cotation des actions Medincell sur Euronext Paris a été suspendue à compter de l’ouverture du marché à 9h00 (CEST) à la demande de la Société dans l’attente de la publication d’un communiqué.



Medincell est une société biopharmaceutique innovante en phase clinique et commerciale, qui développe et commercialise sous licence des traitements injectables à action prolongée dans de multiples domaines thérapeutiques. Ces traitements visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments et à réduire leur empreinte environnementale.