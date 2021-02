MedinCell annonce l'entrée en développement réglementaire de trois nouveaux produits

Les études in vivo ont démontré la faisabilité de trois nouveaux traitements injectables à action prolongée : mdc-GRT (transplantation d'organe), mdc-KPT (douleur / santé animale) et mdc-TTG (Covid-19)

Les équipes de MedinCell ont sélectionné les lead formulations et démarré les développements précliniques réglementaires de ces trois programmes



« Avec l'entrée de trois nouveaux produits en développement préclinique et le franchissement de cette étape pour notre programme en contraception en avril dernier, notre équipe a atteint ses objectifs », déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. « Le produit le plus avancé de notre portefeuille, dont la Phase 3 pivot vient de s'achever sur des résultats positifs, n'est que la partie visible de l'iceberg. En plus de ce premier produit sur le point d'entrer dans l'étape finale du processus d'approbation, nous disposons de deux autres produits, dont les Phases 3 devraient être lancées cette année. »