Medincell accentue ses pertes au premier semestre 2024/2025

(AOF) - Au premier semestre de l'exercice 2024/2025, Medincell affiche un chiffre d'affaires de 8,62 millions d'euros contre 6,98 millions d'euros il y a un an. En revanche, il affiche une perte nette de 14,56 millions d'euros contre 8,15 millions d'euros un an avant. La perte opérationnelle ressort à 7,52 millions d'euros contre 8,98 millions d'euros il y a un an. Sur ce semestre clos le 30 septembre 2024, Medincell dispose d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 31,6 millions d'euros ainsi que de 7,2 millions d'euros de dépôts à terme inscrits en placements financiers.

Sa trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevait respectivement à 26,8 et 19,5 millions d'euros au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2024.

Cette société de licensing biopharmaceutique qui développe des médicaments injectables à action prolongée estime disposer de ressources suffisantes pour financer au moins les 12 prochains mois d'activité.

"Dix-huit mois après son lancement, Uzedy rencontre un franc succès aux États-Unis avec des ventes qui devraient atteindre 100 millions de dollars en 2024, sa première année pleine de commercialisation", a souligné le directeur général Christophe Douat, en parallèle de la présentation de ses résultats semestriels. "La phase 3 de l'olanzapine s'achève avec des résultats positifs, ouvrant la voie à une demande de mise sur le marché dans les prochains mois". Pour lui ces deux produits "pourraient à eux seuls représenter pour Medincell plus de 100 millions de dollars de revenus annuels dans trois à quatre ans, avec un potentiel bien supérieur ensuite".

AOF - EN SAVOIR PLUS