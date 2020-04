MedinCell a lancé un projet COVID-19 en capitalisant sur son expérience dans la formulation d'Ivermectine en injection à action prolongée

Validation in-vitro de l'impact de l'Ivermectine sur le Covid-19 par des chercheurs australiens







o Des chercheurs de l'Université Monash à Melbourne en Australie ont publié vendredi dernier une étude menée en laboratoire montrant que l'Ivermectine peut tuer le coronavirus en moins de 48 heures. Un traitement unique a permis de réduire d'environ 5000 fois le virus en 48h sur des cultures cellulaires.

o L'Ivermectine est considéré de longue date comme un médicament sûr et efficace pour traiter certaines maladies parasitaires.

o MedinCell, qui a publié des données montrant que l'Ivermectine peut être formulé avec sa technologie BEPO® sous forme d'injection à action prolongée pour des doses et des durées variables, mène déjà un programme visant à développer un produit injectable de 3 mois pour lutter contre le paludisme.

o MedinCell a lancé il y a quelques semaines un projet de recherche pour une formulation injectable à action prolongée d'Ivermectine estimant que la société pourrait avoir un rôle à jouer dans la gestion du Covid-19.

o De futures études cliniques devront confirmer l'action de l'Ivermectine sur le virus Covid-19 ainsi que l'efficacité potentielle d'un injectable à action prolongée sur la prévention et donc sur la rupture de la chaîne de transmission.

