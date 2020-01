MEDICREA : MEDICREA obtient 7 nouveaux brevets américains pour sa plateforme technologique propriétaire UNiD ASI

MEDICREA® obtient 7 nouveaux brevets américains pour sa plateforme technologique propriétaire UNiD(TM) ASI et renforce les barrières à l'entrée pour ses concurrents

Lyon et New York, le 6 Janvier 2020 - Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD(TM) ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce aujourd'hui que l'Office Américain des Brevets (United States Patent Office) a récemment délivré 7 nouveaux brevets clés pour sa plateforme technologique propriétaire UNiD(TM) ASI.

Les chirurgiens spécialistes du rachis évoluent dans un nouvel écosystème où des technologies de navigation sophistiquées et des équipements robotisés leur permettent de parfaitement placer les vis pédiculaires et les cages intersomatiques durant l'intervention. Il leur faut à présent s'appuyer sur des services experts préopératoires qui améliorent leur capacité à analyser, planifier et exécuter la stratégie chirurgicale définie spécifiquement pour chaque patient. Data Management, Intelligence Artificielle et Modèles Prédictifs sont les nouveaux composants clés de ce chirurgien « augmenté ». UNiD(TM) ASI est la seule plateforme utilisant l'Intelligence Artificielle pour optimiser les décisions chirurgicales, augmenter la reproductibilité, améliorer les résultats cliniques et renforcer les potentialités du chirurgien.

S'appuyant sur les résultats des derniers travaux de recherches cliniques, la plateforme UNiD(TM) ASI et les ingénieurs biomédicaux du UNiD(TM) LAB disposent d'une suite complète de services experts conçus pour aider les chirurgiens à planifier tous leurs cas en amont de la chirurgie. L'Intelligence Artificielle intégrée dans la plateforme fournit aux chirurgiens une visualisation des mécanismes compensatoires au-dessus et en-dessous du montage implanté dans la colonne vertébrale. Ces derniers travaillent main dans la main avec les ingénieurs biomédicaux du UNiD(TM) LAB qui créent plusieurs plans chirurgicaux et identifient celui qui donne le meilleur résultat. Ce travail préopératoire permet la création sur mesure des tiges UNiD(TM) de réalignement spécifiques au patient et la rationalisation de l'inventaire des vis pédiculaires et/ou des cages intervertébrales nécessaires dans la salle d'opération grâce à la sélection préopératoire des tailles d'implants standards.

La Société protège activement ses innovations en menant une stratégie de dépôts de brevets agressive comprenant aujourd'hui 13 brevets américains dont 7 récemment délivrés.

Les 7 nouveaux brevets américains délivrés (U.S. Patent No 10,441,363 ; 10,433,912 ; 10,420,615 ; 10,433,913 ; 10,426,553 ; 10,456,211, 10,314,657) couvrent les technologies et les méthodes qui sont au cœur de la plateforme UNiD(TM) ASI. Ces brevets additionnels permettent à la Société de renforcer son portefeuille existant et de protéger sa plateforme UNiD(TM) ASI ainsi que toutes les applications qui en découlent.

Denys Sournac, Président, Directeur General et Fondateur de MEDICREA®, conclut, « MEDICREA® est le pionnier et le leader mondial de cette nouvelle approche personnalisée pour le traitement de la colonne vertébrale. Grâce à des processus propriétaires rigoureux et centralisés, MEDICREA® améliore continuellement le contenu de sa base de données avec chaque nouveau cas permettant ainsi à cette technologie propriétaire de s'affiner en continu et de fiabiliser en permanence les algorithmes à la base de ses modèles prédictifs. Avec plus de 5000 cas réalisés via la plateforme technologique UNiD(TM) ASI, incluant tous des implants MEDICREA® fabriqués sur mesure, cette technologie répond sans aucun doute possible à une attente forte du marché. Ces nouveaux brevets américains créent des barrières à l'entrée pour nos concurrents. Ils permettent à MEDICREA® de conserver son avantage concurrentiel et de renforcer sa position de leader sur un marché qui est de toute évidence en train d'évoluer dans cette nouvelle direction. »

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

