MEDICREA : MEDICREA franchit la barre des 5 000 chirurgies sur-mesure de la colonne vertébrale réalisées grâce à sa technologie UNiD ASI

MEDICREA® franchit la barre des 5 000 chirurgies sur-mesure de la colonne vertébrale réalisées grâce à sa technologie UNiD ASI(TM), avec une forte pénétration du segment de marché dégénératif et mini-invasif

Lyon et New-York, le 4 février 2020 -- Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à sa plateforme logicielle propriétaire UNiD ASI(TM) (Adaptive Spine Intelligence) et les technologies et services d'expertises associés, mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce avoir atteint plus de 5 000 cas réalisés avec sa plateforme technologique propriétaire UNiD ASI(TM) et utilisant des implants sur mesure fabriqués par MEDICREA®.

MEDICREA® a conçu UNiD ASI(TM) pour assister les chirurgiens dans la planification préopératoire de leurs cas et l'exécution de stratégies chirurgicales spécifiques à chaque patient. Pour ce faire, les ingénieurs biomécaniciens du UNiD LAB(TM) créent des plannings chirurgicaux spécifiques au patient, qui se traduisent par la création d'implants sur-mesure fabriqués par MEDICREA® après l'approbation du chirurgien. Ensuite, MEDICREA® collecte et analyse les données postopératoires de manière continue pour enrichir et améliorer en permanence sa technologie.

MEDICREA® a collecté une quantité sans précédent de données, ensuite utilisées pour développer ses modèles prédictifs propriétaires. Ces modèles utilisent l'Intelligence Artificielle pour permettre à chaque chirurgien de visualiser les mécanismes compensatoires des patients éventuellement déclenchés par les différentes options de plan chirurgical suggérées par le UNiD LAB(TM). Cette technologie UNiD ASI(TM) exclusive et brevetée est la première et la seule plateforme alimentée par l'Intelligence Artificielle pour optimiser le workflow clinique et chirurgical et la reproductibilité, améliorer les résultats chirurgicaux et augmenter le potentiel des chirurgiens.

Thomas Mosnier, PhD, Directeur scientifique de MEDICREA® précise : « UNiD® ASI est alimenté par nos modèles prédictifs exclusifs qui ont été déployés pour une utilisation routinière par nos ingénieurs du UNiD LAB(TM) au troisième trimestre 2017, après avoir extrait l'intelligence d'un très grand ensemble de données cliniques avec suivi postopératoire allant jusqu'à 2 ans. Notre technologie prédit précisément la cyphose thoracique (TK) et l'inclinaison pelvienne (PT) pour toutes les indications de chirurgie de la colonne vertébrale chez l'adulte. Le modèle prédictif pédiatrique a été lancé au second semestre 2018. Il prédit l'inclinaison pelvienne (PT) et la lordose lombaire proximale (PLL) dans la chirurgie de la colonne vertébrale de la déformation de l'adolescent. »

Des études récentes ont révélé que les patients atteints de pathologies dégénératives de 1 à 3 niveaux sont 10 fois plus susceptibles de subir une chirurgie de révision lorsque leur non-concordance PI-LL n'est pas restaurée dans la plage normative lors la première chirurgie. Les chirurgiens du rachis du monde entier spécialisés dans ces pathologies reconsidèrent leur approche de la chirurgie de la colonne vertébrale, et beaucoup ont adopté la technologie UNiD ASI(TM) dans ce contexte. Le segment de marché des pathologies dégénératives est celui qui affiche la croissance la plus dynamique dans le mix des chirurgies UNiD ASI(TM), augmentant de 75% entre 2018 et 2019.

De plus, sur le marché du dégénératif, la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale (MIS) est une approche en plein développement. En 2019, le nombre de cas MIS réalisés avec la technologie UNiD ASI(TM) a augmenté de 413%.

Avec chaque nouveau cas, grâce à des processus systématiques et centralisés et des méthodes standardisées, MEDICREA® améliore en permanence le contenu de sa base de données cliniques unique au monde, permettant à la technologie d'affiner continuellement ses algorithmes propriétaires constituant le moteur des modèles prédictifs. Les modèles adultes et pédiatriques ont vu leurs résultats chirurgicaux et cliniques s'améliorer au fur et à mesure de la réalisation des 5 000 cas de la plateforme technologique UNID® et la Société continue de développer des modèles prédictifs afin de pénétrer tous les segments de marché.

Selon Denys Sournac, Président, Directeur Général et fondateur de MEDICREA® : « La Société a connu une forte accélération en 2019 dans l'adoption de sa plateforme technologique UNiD ASI(TM) et une évolution dans le type des chirurgies réalisées. Depuis sa création, la technologie s'était surtout adressée aux chirurgiens spécialisés dans les déformations pour les indications adultes et pédiatriques. Aujourd'hui, nous constatons une augmentation du nombre de chirurgies dégénératives de 1 à 3 niveaux effectuées avec notre technologie, soit de façon ouverte ou en abord mini-invasif (MIS). Cela ouvre de nouvelles opportunités très significatives pour MEDICREA® sachant que le segment de marché du dégénératif représente 72% du marché mondial des implants rachidiens. Compte tenu du taux de croissance actuel du nombre de chirurgies UNID®, nous sommes en bonne voie pour réaliser 3 000 cas supplémentaires en 2020, contre 1 848 en 2019, portant ainsi notre base de données cliniques à 8 000 dossiers patients».

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 180 personnes, dont 40 au sein de sa filiale MEDICREA® USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

