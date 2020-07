MEDICREA : MEDICREA annonce la désignation d'un expert indépendant

MEDICREA ANNONCE LA DESIGNATION D'UN EXPERT INDEPENDANT

Lyon et New York, le 31 juillet 2020 - Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD(TM) ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce la désignation d'un expert indépendant.

A la suite de l'annonce de l'offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire sur les titres de Medicrea International (Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF) (la « Société ») par Medtronic (NYSE:MDT) dont les détails figurent dans le communiqué de presse en date du 15 juillet 2020 (l' « Offre ») et en raison de l'existence de conflits d'intérêts liés à l'Offre au sein du Conseil d'administration de la Société, il a été décidé de procéder à la désignation d'un expert indépendant en vue de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'Offre conformément aux dispositions des articles 261-1 I et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») et à l'instruction AMF DOC-2006-08, telle que modifiée le 10 février 2020. Le rapport contiendra une évaluation de la Société visée par l'Offre basée sur une approche multicritère comprenant la mise en œuvre de méthodes d'évaluation et l'examen de références de valorisation.

Le Conseil d'administration, conformément à l'article 261-1 III. du règlement général de l'AMF, a constitué, le 20 juillet 2020, un comité ad hoc, composé des membres suivants :

- François-Régis ORY - Administrateur indépendant - Président du comité ad hoc

- Patrick BERTRAND - Administrateur

- Christophe BONNET - Administrateur indépendant

Il est précisé que le comité ad hoc a pour objet de proposer la désignation d'un expert indépendant au Conseil d'administration, assurer le suivi des travaux de l'expert et préparer un projet d'avis motivé.

Le Conseil d'administration, sur proposition du comité ad hoc, a désigné la société Orfis en qualité d'expert indépendant chargé de l'établissement du rapport sur le caractère équitable de l'Offre.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi et soumis au visa de l'AMF.

A propos de MEDICREA® ( www.medicrea.com )

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Communiquer avec MEDICREA®

FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | WEBSITE | YOUTUBE

MEDICREA®

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

MEDICREA® est cotée sur

EURONEXT Growth Paris

Indice EnterNext PEA PME 150

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions MEDICREA® sont

négociables sur

OTCQX Best Market

Symbole: MRNTF