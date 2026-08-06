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Medicover va céder ses activités hospitalières en Inde à KKR pour 1,2 milliard d'euros
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 07:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire de soins de santé suédois Medicover MCOVb.ST a conclu jeudi un accord en vue de céder ses activités hospitalières en Inde à des fonds gérés par la société d'investissement internationale KKR KKR.N pour un montant de 1,2 milliard d'euros (1,39 milliard de dollars).

Medicover a déclaré que cette opération lui permettrait de se concentrer, tant sur le plan stratégique qu’opérationnel, sur la Pologne, l’Allemagne et la Roumanie.

* Cette cession rapportera à Medicover un produit brut en trésorerie de 740 millions d’euros

* Les objectifs financiers de Medicover restent inchangés jusqu’à la finalisation de la transaction, a précisé la société

* Elle prévoit de finaliser la cession au quatrième trimestre 2026

* La participation de Medicover dans Medicover Hospitals India (MHI) s’élève à 66,1 %, tandis que les actionnaires minoritaires détiennent 33,9 %

* Au 30 juin 2026, MHIa généré un chiffre d’affaires annuel de 220,5 millions d’euros sur les douze derniers mois

* Au deuxième trimestre, l'Inde représentait 10% du chiffre d'affaires de Medicover, selon son rapport trimestriel

(1 dollar = 0,8663 euros)

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