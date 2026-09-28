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MediciNova en baisse : son médicament contre la stéatose hépatique ne s'avère pas significatif en termes de réduction des lipides sanguins
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 13:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique MediciNova MNOV.O recule de 8,9 % à 2,35 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental oral MN-001 a réduit les taux de lipides sanguins lors d'un essai clinique de phase intermédiaire mené auprès de 40 patients atteints de stéatose hépatique, d'hypertriglycéridémie et de diabète de type 2

** Au bout de 24 semaines, les triglycérides ont baissé d’environ 22 % avec le médicament contre environ 7 % avec le placebo, mais cette différence n’était pas statistiquement significative

** Le médicament a entraîné une augmentation significative du taux de HDL, communément appelé "bon" cholestérol, tandis que les réductions de la stéatose hépatique et du poids corporel n’étaient pas statistiquement significatives

** Aucun effet indésirable grave lié au médicament n’a été signalé; la société indique qu’une étude à plus grande échelle est nécessaire pour évaluer plus en détail l’efficacité du médicament

** À la clôture d’hier, le titre MNOV affichait une hausse de 96,9 % depuis le début de l’année

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