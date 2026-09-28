MediciNova en baisse après que son médicament contre la stéatose hépatique n'a pas démontré d'efficacité significative dans la réduction des taux de lipides sanguins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

28 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique MediciNova MNOV.O reculede 25,4 % à 1,93 dollar

** La société indique que son médicament expérimental oral MN-001 a permis de réduire le taux de lipides sanguins lors d'un essai de phase intermédiaire mené auprès de 40 patients atteints de stéatose hépatique, d'hypertriglycéridémie et de diabète de type 2

** Au bout de 24 semaines, les triglycérides ont baissé d'environ 22 % avec le médicament contre environ 7 % avec le placebo, mais cette différence n'était pas statistiquement significative

** Le médicament a significativement augmenté les taux de HDL, communément appelé “bon” cholestérol, tandis que les réductions de la graisse hépatique et du poids corporel n'étaient pas statistiquement significatives

** Aucun effet indésirable grave lié au médicament n’a été signalé; la société indique qu’une étude à plus grande échelle est nécessaire pour évaluer plus en détail l’efficacité du médicament

**Compte tenu de la hausse enregistrée lors de la séance, le titre MNOV affiche une progression de45 % depuis le début de l’année