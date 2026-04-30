information fournie par Reuters • 30/04/2026 à 18:36

MÉDIAS-Thoma Bravo refuse d'injecter de nouveaux fonds dans Medallia, en difficulté - Bloomberg News

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30 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/zyypp923

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