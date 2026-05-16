MÉDIAS-Starbucks va ouvrir son premier siège social en Inde pour créer des emplois dans le secteur technologique - Bloomberg News

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16 mai - -- Lien source: https://tinyurl.com/y45mwee4

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