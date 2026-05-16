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MÉDIAS-Starbucks va ouvrir son premier siège social en Inde pour créer des emplois dans le secteur technologique - Bloomberg News
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 04:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rediffusion pour élargir la diffusion; aucun changement au titre ou au texte)

16 mai - -- Lien source: https://tinyurl.com/y45mwee4

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

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