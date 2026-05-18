information fournie par Reuters • 18/05/2026 à 16:02

MÉDIAS-Selon Blanch de la BofA, un baril de Brent à 90 dollars représente le scénario le plus favorable pour le marché pétrolier - Bloomberg News

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