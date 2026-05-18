MÉDIAS-Selon Blanch de la BofA, un baril de Brent à 90 dollars représente le scénario le plus favorable pour le marché pétrolier - Bloomberg News

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Le loyer mensuel médian à Manhattan, l'un des cinq grands quartiers de New York, a franchi pour la première fois le seuil des 5.000 dollars en avril, tandis que le taux de vacance a atteint son plus bas niveau en six ans, d'après le groupe immobilier Corcoran. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•18.05.2026•17:10•
L'énergéticien américain NextEra Energy va racheter son concurrent Dominion Energy pour créer le plus gros acteur mondial des marchés régulés de l'énergie, une opération qui valorise la cible environ 66 milliards de dollars. Cette union, que NextEra Energy va financer ...
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Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé lundi ne pas vouloir se laisser entraîner dans un débat sur le Brexit, relancé en pleine crise politique au sein du Labour par l'un de ses rivaux, qui a appelé à un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. ...
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information fournie par BoursoBank•18.05.2026•16:51•
Le crédit lombard ou avance sur nantissement est un type de prêt garanti par un gage. Chez BoursoBank, ce produit est réservé aux clients de l'offre de banque privée BoursoFirst. Dans le replay de ce webinaire, diffusé en direct le 6 mai, Mireille Poggi, directrice ...
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